أرباح متواضعة للكويتية الصينية في الربع/1

الكويت 7 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج مالية أعلنت اليوم الثلاثاء تحقيق أرباح متواضعة للشركة الكويتية الصينية في الربع الأول من العام بلغت ثمانية آلاف دينار (28 ألف دولار) مقابل 4.6 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت النتائج التي نشرت على موقع بورصة الكويت أن ربحية السهم بلغت 0.01 فلس في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس آذار 2013 مقارنة مع 5.93 فلس في الفترة المناظرة من 2012. والدينار الكويتي ألف فلس.

والكويتية الصينية شركة كويتية تعمل في الاستثمار في الصين ودول آسيا بشكل عام ويبلغ رأسمالها 80 مليون دينار. تأسست الشركة في 2005 وأدرجت في بورصة الكويت عام 2009.