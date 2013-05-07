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هبوط أرباح إيكاروس الكويتية 44% في الربع/1

Tue May 7, 2013 11:16am GMT
 
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الكويت 7 مايو أيار (رويترز) - هبطت أرباح شركة إيكاروس للصناعات النفطية الكويتية 44 بالمئة في الربع الأول من العام لتبلغ 1.7 مليون دينار (ستة ملايين دولار) في مقابل 3.1 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت البيانات المالية التي نشرتها الشركة بموقع بورصة الكويت اليوم الثلاثاء أن ربحية السهم بلغت 2.29 فلس في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس آذار مقارنة مع 4.1 فلس في الفترة ذاتها من العام الماضي. والدينار الكويتي ألف فلس.

(الدولار = 0.2843 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 