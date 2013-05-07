أرباح الأهلية للتأمين الكويتية ترتفع 71% في الربع/1

الكويت 7 مايو أيار (رويترز) - ارتفعت أرباح الشركة الأهلية للتأمين الكويتية 71 بالمئة في الربع الأول من العام لتصل إلى 2.43 مليون دينار (8.55 مليون دولار) مقابل 1.42 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت البيانات التي نشرت على موقع بورصة الكويت اليوم الثلاثاء أن ربحية السهم بلغت 12.41 فلس في الربع الأول من 2013 مقابل ربحية بلغت 7.26 فلس للفترة المناظرة من العام الماضي. والدينار الكويتي ألف فلس.