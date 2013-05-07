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أرباح الأهلية للتأمين الكويتية ترتفع 71% في الربع/1

Tue May 7, 2013 11:28am GMT
 
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الكويت 7 مايو أيار (رويترز) - ارتفعت أرباح الشركة الأهلية للتأمين الكويتية 71 بالمئة في الربع الأول من العام لتصل إلى 2.43 مليون دينار (8.55 مليون دولار) مقابل 1.42 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت البيانات التي نشرت على موقع بورصة الكويت اليوم الثلاثاء أن ربحية السهم بلغت 12.41 فلس في الربع الأول من 2013 مقابل ربحية بلغت 7.26 فلس للفترة المناظرة من العام الماضي. والدينار الكويتي ألف فلس.

(الدولار = 0.2843 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 