ارتفاع أرباح الكويت للتأمين 7.5% في الربع/1

الكويت 8 مايو أيار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لشركة الكويت للتأمين اليوم الأربعاء ارتفاع أرباحها 7.5 بالمئة في الربع الأول من العام إلى 2.43 مليون دينار (8.54 مليون دولار) مقابل أرباح قدرها 2.26 مليون دينار قبل عام.