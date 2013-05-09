أرباح القابضة المصرية الكويتية تهبط 24% في الربع/1

الكويت 9 مايو أيار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها الشركة القابضة المصرية الكويتية اليوم الخميس هبوط أرباحها في الربع الأول من العام الحالي 24 في المئة إلى 17.3 مليون دولار من 22.7 مليون دولار قبل عام.