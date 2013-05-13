تراجع طفيف لأرباح أسمنت الكويت في الربع/1
الكويت 13 مايو أيار (رويترز) - تراجعت الأرباح الفصلية لشركة أسمنت الكويت في الربع الأول من العام بشكل طفيف وبنسبة بلغت 1.5 بالمئة.
وطبقا لبيان نشرته الشركة بموقع بورصة الكويت على الانترنت فقد بلغت أرباحها 5.05 مليون دينار (17.7 مليون دولار) في الربع الأول من 2013 مقابل أرباح قدرها 5.13 مليون دينار قبل عام.
وبلغت ربحية السهم 7.91 فلس في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس آذار مقابل 8.04 فلس في الفترة ذاتها من 2012. والدينار الكويتي ألف فلس.
(الدولار = 0.2854 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
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