هبوط أرباح المركز المالي الكويتي 9% في الربع/1
الكويت 13 مايو أيار (رويترز) - هبطت أرباح شركة المركز المالي الكويتي 9.2 بالمئة في الربع الأول من العام لتصل إلى 2.56 مليون دينار (تسعة ملايين دولار) مقابل أرباح قدرها 2.82 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأعلنت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن ربحية السهم بلغت خمسة فلوس في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس آذار مقابل ستة فلوس في الفترة ذاتها من 2012. والدينار الكويتي ألف فلس.
(الدولار = 0.2854 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
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