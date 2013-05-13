طفرة بأرباح التجارية العقارية الكويتية في الربع/1

الكويت 13 مايو أيار (رويترز) - حققت شركة التجارية العقارية الكويتية طفرة في أرباحها الفصلية في الربع الأول من العام حيث بلغت 5.22 مليون دينار (18.29 مليون دولار) مقارنة مع 223 ألف دينار قبل عام.

وأعلنت الشركة في بيان بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن ربحية السهم قفزت إلى 3.07 فلس في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقابل 0.13 فلس في الفترة ذاتها من 2012. والدينار الكويتي ألف فلس.