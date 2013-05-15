Tue 8 Aug 2017 | 23:36 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

هبوط أرباح مجموعة الصناعات الوطنية الكويتية 50% في الربع/1

Wed May 15, 2013 12:06pm GMT
 
[-] نص [+]

الكويت 15 مايو أيار (رويترز) - أظهرت البيانات المالية التي أعلنتها مجموعة الصناعات الوطنية القابضة اليوم الأربعاء هبوط أرباحها الفصلية 50 في المئة في الربع الأول من العام الحالي إلى 4.7 مليون دينار (16.4 مليون دولار) مقابل أرباح قدرها 9.4 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت البيانات التي أعلنتها الشركة على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن ربحية السهم الواحد بلغت أربعة فلوس في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس آذار مقابل ربحية قدرها سبعة فلوس في الفترة المقابلة من 2012. والدينار ألف فلس.

(الدولار = 0.2861 دينار)

(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
 