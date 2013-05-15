هبوط أرباح مجموعة الصناعات الوطنية الكويتية 50% في الربع/1
الكويت 15 مايو أيار (رويترز) - أظهرت البيانات المالية التي أعلنتها مجموعة الصناعات الوطنية القابضة اليوم الأربعاء هبوط أرباحها الفصلية 50 في المئة في الربع الأول من العام الحالي إلى 4.7 مليون دينار (16.4 مليون دولار) مقابل أرباح قدرها 9.4 مليون دينار قبل عام.
وأوضحت البيانات التي أعلنتها الشركة على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن ربحية السهم الواحد بلغت أربعة فلوس في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس آذار مقابل ربحية قدرها سبعة فلوس في الفترة المقابلة من 2012. والدينار ألف فلس.
(الدولار = 0.2861 دينار)
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