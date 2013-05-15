أرباح المواشي الكويتية ترتفع 66% في الربع/1

الكويت 15 مايو أيار (رويترز) - ارتفعت أرباح شركة نقل وتجارة المواشي الكويتية التي أعلنت اليوم الأربعاء 66 في المئة في الربع الأول من العام الحالي إلى 2.33 مليون دينار (8.12 مليون دولار) مقابل 1.4 مليون دينار قبل عام.