إيفا الكويتية تتحول لتحقيق أرباح في الربع/1

الكويت 16 مايو أيار (رويترز) - تحولت شركة الاستشارات المالية الدولية إيفا الكويتية لتحقيق ربح قدره 1.69 مليون دينار (5.9 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي مقابل خسائر قدرها 4.77 مليون دينار قبل عام.

وطبقا للبيانات التي أعلنتها الشركة على موقع بورصة الكويت على الانترنت فقد بلغت ربحية السهم الواحد 2.53 فلس في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس آذار مقابل خسارة قدرها 7.09 فلس في الفترة ذاتها من 2012.