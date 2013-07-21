ارتفاع أرباح بنك بوبيان الكويتي 16% في الربع/2

الكويت 21 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت البيانات المالية التي أعلنها بنك بوبيان الكويتي اليوم الأحد ارتفاع أرباحه الفصلية 16 في المئة في الربع الثاني من 2013 إلى 3.17 مليون دينار (11.1 مليون دولار) مقابل 2.73 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت النتائج المالية التي نشرها البنك على موقع بورصة الكويت على الانترنت أنه حقق أرباحا بلغت 6.26 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي مقابل 5.2 مليون دينار في الفترة المناظرة من 2012 وبزيادة 20 في المئة.

وفي بيان صحفي منفصل تلقت رويترز نسخة منه قال الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي عادل الماجد إن أصول البنك "تجاوزت حاجز الملياري دينار لاول مرة في تاريخ البنك بنسبة نمو 19 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي."