أرباح مزايا الكويتية تهبط 67% في الربع/2

الكويت 22 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة المزايا القابضة (مزايا) الكويتية اليوم الاثنين هبوط أرباحها الفصلية 76 في المئة إلى 210 ألف دينار (737 ألف دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 646 ألف دينار قبل عام.

وطبقا للبيانات التي أعلنتها الشركة على موقع بورصة الكويت على الانترنت فقد بلغت أرباح النصف الأول من العام الحالي 424 ألف دينار مقارنة بأرباح قدرها 1.6 مليون دينار في الفترة المناظرة من 2012.

وبحلول الساعة 0800 بتوقيت جرينتش كان سهم الشركة مستقرا عند 128 فلسا بينما كان مؤشر كويت 15 المقيدة به مرتفعا 0.09 في المئة.