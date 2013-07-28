أرباح المباني الكويتية ترتفع 62% في الربع/2

الكويت 28 يوليو تموز (رويترز) - ارتفعت أرباح شركة المباني الكويتية 62 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي لتصل إلى 13.2 مليون دينار (46.4 مليون دولار) مقابل 8.2 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت النتائج التي أعلنتها الشركة على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن أرباحها ارتفعت إلى 28 مليون دينار في النصف الأول من 2013 مقابل 14.2 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.