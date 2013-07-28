مقدمة 1-تراجع صافي ربح زين الكويتية 14% في الربع/2

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الكويت 28 يوليو تموز (رويترز) - أفادت حسابات لرويترز بناء على بيان لنتائج أعمال النصف الأول من العام أن صافي ربح زين الكويتية للاتصالات تراجع 14 بالمئة في الربع الثاني ليصل إلى 61 مليون دينار (214 مليون دولار) وذلك بسبب خسائر متعلقة بسعر الصرف في السودان.

وقالت زين اليوم الأحد إنها حققت 113 مليون دينار ربحا صافيا في النصف الأول. كان صافي ربح الربع الأول 52 مليون ديار.

وبلغت الإيرادات المجمعة 612 مليون دينار في النصف الأول.

وقالت زين إنها استقطبت ثلاثة ملايين مشترك جديد على مدى الاثنى عشر شهرا الأخيرة لتصل قاعدة العملاء إلى 44.4 مليون. وزاد عدد العملاء 11 بالمئة في الكويت إلى 2.4 بالمئة و12 بالمئة في السعودية إلى 8.3 مليون وثمانية بالمئة في العراق إلى 13.9 مليون.

وبلغت تكلفة تحركات سعر الصرف ولاسيما انخفاض العملة السودانية 347 مليون دولار من الإيرادات و80 مليون دولار من صافي الربح في النصف الأول حسبما ذكرت الشركة.

لكن السودان سن قانونا جديدا الشهر الماضي لإلغاء ضريبة الدخل على شركات الاتصالات لمدة ثلاث سنوات مما سيعزز الوضع المالي لزين هناك.