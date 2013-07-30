أرباح أبيار الكويتية تقفز 120% في الربع/2

الكويت 30 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنت اليوم الثلاثاء أن أرباح شركة أبيار للتطوير العقاري الكويتية ارتفعت 120 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي لتصل إلى 543 ألف دينار (1.9 مليون دولار) مقابل 245 ألف دينار قبل عام.

وأوضحت النتائج التي نشرت على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن أرباح الشركة بلغت 23 ألف دينار في النصف الأول من 2013 مقارنة بخسائر قدرها 702 ألف دينار في الفترة المقابلة من 2012.

وكانت الشركة سجلت خسائر قدرها 520 ألف دينار في الربع الأول من العام الحالي.