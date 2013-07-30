أرباح طيران الجزيرة الكويتية ترتفع 97% في النصف/1

الكويت 30 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت النتائج التي أعلنتها شركة طيران الجزيرة الكويتية اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحها 97 بالمئة في النصف الأول من العام إلى 7.5 مليون دينار (26.44 مليون دولار) مقابل 3.8 مليون دينار قبل عام.