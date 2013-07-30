أرباح طيران الجزيرة الكويتية ترتفع 97% في النصف/1
الكويت 30 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت النتائج التي أعلنتها شركة طيران الجزيرة الكويتية اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحها 97 بالمئة في النصف الأول من العام إلى 7.5 مليون دينار (26.44 مليون دولار) مقابل 3.8 مليون دينار قبل عام.
وقالت الشركة في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن أرباحها بلغت 3.9 مليون دينار في الربع الثاني من 2013. وكانت أرباح الشركة في الفترة المقابلة من العام الماضي 2.6 مليون دينار.
(الدولار = 0.2844 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.