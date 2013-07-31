أرباح الخليج للتأمين الكويتية ترتفع 14% في الربع/2

الكويت 31 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج شركة الخليج للتأمين الكويتية التي أعلنت اليوم الأربعاء نمو أرباحها 14 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي لتصل إلى 2.57 مليون دينار مقابل 2.26 مليون دينار قبل عام.