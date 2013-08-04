تراجع أرباح لوجستيك الكويتية 12% في الربع/2

القاهرة 4 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة كي جي ال لوجستيك الكويتية تراجع صافي الربح 11.9 بالمئة في الربع الثاني من 2013.

وبلغ صافي ربح الشركة 2.74 مليون دينار(9.6 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 3.11 مليون دينار قبل عام.