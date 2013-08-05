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قفزة كبيرة لأرباح التجاري الكويتي في الربع/2

Mon Aug 5, 2013 8:02am GMT
 
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القاهرة 5 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك التجاري الكويتي اليوم الاثنين قفزة كبيرة لصافي الربح في الربع الثاني من 2013.

وبلغ صافي ربح البنك 6.965 مليون دينار (24.5 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 122 ألف دينار قبل عام.

وزادت أرباح البنك بشكل كبير في النصف الأول من العام إلى 7.734 مليون دينار من 451 ألف دينار.

ولم يذكر البنك سبب القفزة الكبيرة في الأرباح ولم يتسن على الفور الاتصال بأحد مسؤوليه للتعقيب.

(الدولار = 0.2844 دينار كويتي) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي)
 