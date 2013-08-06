أرباح الوطنية العقارية الكويتية تزيد لمثليها في الربع/2

الكويت 6 أغسطس آب (رويترز) - أعلنت الشركة الوطنية العقارية الكويتية اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحها لمثليها لتصل إلى نحو أربعة ملايين دينار (14 مليون دولار) في الربع الثاني من 2013 مقابل مليوني دينار قبل عام.

وطبقا للنتائج التي أعلنتها الشركة بموقع بورصة الكويت على الانترنت بلغت الأرباح 6.7 مليون دينار في النصف الأول من العام مقابل 4.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2012.