صكوك الكويتية تتحول لتحقيق أرباح في الربع/2

الكويت 7 أغسطس آب (رويترز) - تحولت شركة صكوك القابضة الكويتية لتحقيق أرباح بلغت 14.9 مليون دينار (52.5 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل خسارة 177 ألف دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن أرباحها بلغت 15.5 مليون دينار في النصف الأول من 2013 مقارنة بخسارة قدرها 286 ألف دينار في الفترة المناظرة من 2012.