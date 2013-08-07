Tue 8 Aug 2017 | 23:35 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صكوك الكويتية تتحول لتحقيق أرباح في الربع/2

Wed Aug 7, 2013 7:50am GMT
 
[-] نص [+]

الكويت 7 أغسطس آب (رويترز) - تحولت شركة صكوك القابضة الكويتية لتحقيق أرباح بلغت 14.9 مليون دينار (52.5 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل خسارة 177 ألف دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن أرباحها بلغت 15.5 مليون دينار في النصف الأول من 2013 مقارنة بخسارة قدرها 286 ألف دينار في الفترة المناظرة من 2012.

(الدولار = 0.2839 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
 