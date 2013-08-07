هبوط أرباح بيت التمويل الخليجي البحرينية 42.5% في الربع/2
الكويت 7 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعلنت اليوم الأربعاء هبوط أرباح شركة بيت التمويل الخليجي البحرينية 42.5 بالمئة إلى 2.7 مليون دولار في الربع الثاني من العام مقابل 4.7 مليون دولار قبل عام.
وأوضحت النتائج التي نشرت بموقع بورصة الكويت أن أرباح الشركة بلغت 4.2 مليون دولار في النصف الأول من 2013 مقارنة بأرباح قدرها 5.7 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2012.
وبيت التمويل الخليجي شركة بحرينية مدرجة في بورصة الكويت. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
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