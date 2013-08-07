أرباح كابلات الكويتية تقفز 408% في الربع/2

الكويت 7 أغسطس آب (رويترز) - قفزت أرباح شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية الكويتية إحدى شركات مجموعة الخرافي 408 في المئة إلى 6.1 مليون دينار (21.5 مليون دولار) في الربع الثاني مقابل 1.2 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت النتائج التي نشرتها الشركة في بيان على موقع بورصة الكويت الالكتروني أنها ربحت 8.5 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بمبلغ 9.8 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2012.