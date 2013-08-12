ارتفاع أرباح المشتركة الكويتية 17% في الربع/2
الكويت 12 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت النتائج التي أعلنتها اليوم الإثنين شركة المجموعة المشتركة للمقاولات ارتفاع أرباحها 17 في المئة إلى 1.19 مليون دينار (4.19 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 1.02 مليون دينار قبل عام.
وطبقا للبيانات التي أعلنتها الشركة على موقع بورصة الكويت على الانترنت فقد حققت أرباحا قدرها 3.88 مليون دينار في النصف الأول من 2013 مقارنة بأرباح 4.08 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2012.
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