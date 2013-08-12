أرباح تسهيلات الكويتية تهبط 25% في الربع/2

الكويت 12 أغسطس آب (رويترز) - هبطت أرباح شركة التسهيلات الكويتية التي أعلنت اليوم الإثنين 25 في المئة إلى 3.68 مليون دينار (13 مليون دولار) في الربع الثاني من 2013 مقابل 4.91 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت النتائج التي أعلنتها الشركة على موقع بورصة الكويت على الانترنت هبوط أرباحها في النصف الأول من العام الحالي إلى 6.86 مليون دينار مقارنة بمبلغ 9.5 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2012.

وبحلول الساعة 0811 بتوقيت جرينتش كان سهم الشركة هابطا 3.3 في المئة إلى 295 فلسا بينما كان المؤشر الكويتي منخفضا 0.35 في المئة.