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أرباح بنك برقان الكويتي تهبط 10% في الربع/2

Mon Aug 12, 2013 11:33am GMT
 
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الكويت 12 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات بنك برقان الكويتي التي أعلنت اليوم الإثنين هبوط أرباحه الفصلية نحو 10 في المئة إلى 12.26 مليون دينار (43.2 مليون دولار) في الربع الثاني مقابل 13.62 مليون دينار قبل عام.

وطبقا للنتائج التي أعلنها البنك على موقع بورصة الكويت على الانترنت فقد بلغت أرباحه 27.9 مليون دينار في النصف الأول من 2013 مقابل 31.2 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

(الدولار = 0.2839 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
 