بنك برقان الكويتي يجنب 11.5 مليون دينار مخصصات في النصف/1

(لإضافة تجنيب المخصصات وتعليق رئيس مجلس الإدارة وتفاصيل)

الكويت 12 أغسطس آب (رويترز) - قال بنك برقان الكويتي اليوم الإثنين إنه جنب 11.5 مليون دينار (40.5 مليون دولار) مخصصات احترازية في النصف الأول من العام الحالي.

وقال البنك وهو الذراع المصرفية لمجموعة مشاريع الكويتية (كيبكو) في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن مجموعة بنك برقان استطاعت "خصم مخصصات احترازية بقيمة 11.5 مليون دينار كويتي وذلك بهدف تعزيز كافة أنشطتها التوسعية وتحسين جودة أصول المجموعة."

وتشمل هذه البيانات نتائج عمليات مجموعة بنك برقان في الكويت وحصتها من عمليات المصارف التابعة لها وتشمل البنك الأردني الكويتي وبنك الخليج الجزائر وبنك برقان – تركيا ومصرف بغداد وبنك تونس العالمي."

وأظهرت بيانات بنك برقان الكويتي التي أعلنت اليوم الإثنين هبوط أرباحه الفصلية نحو 10 في المئة إلى 12.26 مليون دينار (43.2 مليون دولار) في الربع الثاني مقابل 13.62 مليون دينار قبل عام.

وطبقا للنتائج التي أعلنها البنك على موقع بورصة الكويت على الانترنت فقد بلغت أرباحه 27.9 مليون دينار في النصف الأول من 2013 مقابل 31.2 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ونقل البيان الصحفي عن ماجد عيسى العجيل رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان قوله "نعتز ونفخر بأدائنا الاستثنائي خلال الربع الثاني... فهذا الأداء هو دليل قاطع على سياسية مجموعة بنك برقان التحوطية والتي تهدف إلى تحقيق أفضل النتائج والعوائد على الرغم من تباطؤ الوضع الاقتصادي."

وأضاف العجيل أن جميع المؤشرات الرئيسية تشير إلى "الاتجاه الصحيح" وأن الميزانية العامة لمجموعة بنك برقان "مستمرة بتحقيق نمو في الايرادات وهي مدعومة بالعمليات المصرفية الدولية القوية للمجموعة."