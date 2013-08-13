المركز المالي الكويتي تتحول لتحقيق أرباح في الربع/2

الكويت 13 أغسطس آب (رويترز) - تحولت شركة المركز المالي الكويتي لتحقيق أرباح قدرها 936 ألف دينار (3.3 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل خسارة 1.7 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت النتائج المالية التي أعلنتها الشركة على موقع بورصة الكويت على الانترنت تحقيق أرباح قدرها 3.5 مليون دينار في النصف الأول من 2013 مقارنة بمبلغ 1.1 مليون دينار أرباحا في الفترة نفسها من 2012.

وبحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش كان سهم الشركة هابطا 2.6 في المئة إلى 148 فلسا في بورصة الكويت بينما كان المؤشر الكويتي منخفضا 0.09 في المئة.