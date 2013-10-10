ارتفاع طفيف لأرباح البترولية المستقلة الكويتية في الربع/3

الكويت 10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت نتائج أولية أعلنتها المجموعة البترولية المستقلة اليوم الخميس تحقيق ارتفاع طفيف قدره 0.6 بالمئة في أرباحها الفصلية في الربع الثالث من العام.

وقالت الشركة الكويتية في بيان نشر بموقع البورصة على الانترنت "الإدارة المالية للشركة قد انتهت من إعداد النتائج الأولية لأداء الربع الثالث المنتهي في 30-09-2013 حيث من المتوقع أن يصل صافي الربح إلي 1.456 مليون دينار كويتي تقريبا (5.14 مليون دولار) .. مقارنة بصافي 1.447 مليون دينار كويتي خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30-09-2012."

وبلغت أرباح الشركة 4.35 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من 2013 مقارنة مع أرباح قدرها 5.08 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2012.

وقالت الشركة إن مدقق الحسابات سيراجع النتائج الأولية خلال ثلاثة أسابيع.