خسائر المال الكويتية ترتفع 75% في الربع/3

الكويت 8 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة المال للاستثمار الكويتية اليوم الأربعاء ارتفاع خسائر الشركة 75 في المئة إلى 4.2 مليون دينار (14.8 مليون دولار) في الربع الثالث من 2013 مقابل خسارة 2.4 مليون قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن خسائرها بلغت 4.1 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي مقابل خسارة 4.4 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام 2012.

وبحلول الساعة 0639 بتوقيت جرينتش ارتفع سهم المال 1.8 في المئة إلى 57 فلسا فور إعادته للتداول بعد اعلان النتائج بينما كان المؤشر الكويتي الرئيسي منخفضا 0.13 في المئة إلى 7649 نقطة.

(الدولار = 0.2824 دينار)