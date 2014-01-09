الأرباح السنوية للإنماء العقارية الكويتية ترتفع 21%
الكويت 9 يناير كانون الثاني (رويترز) - ارتفعت أرباح شركة الإنماء العقارية الكويتية 21 في المئة في السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر تشرين الأول الماضي لتصل إلى 2.9 مليون دينار (10.2 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 2.4 مليون دينار قبل عام.
وأوصت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2013.
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