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الأرباح السنوية للإنماء العقارية الكويتية ترتفع 21%

Thu Jan 9, 2014 6:57am GMT
 
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الكويت 9 يناير كانون الثاني (رويترز) - ارتفعت أرباح شركة الإنماء العقارية الكويتية 21 في المئة في السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر تشرين الأول الماضي لتصل إلى 2.9 مليون دينار (10.2 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 2.4 مليون دينار قبل عام.

وأوصت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2013.

(الدولار = 0.2824 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
 