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أرباح العقارات المتحدة الكويتية تهبط 50% في 2013

Tue Feb 18, 2014 6:15am GMT
 
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الكويت 18 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنت اليوم الثلاثاء هبوط أرباح شركة العقارات المتحدة الكويتية 50 في المئة إلى 11.2 مليون دينار (39.7 مليون دولار) في 2013 مقابل 22.5 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع ثمانية فلوس نقدية للسهم الواحد كأرباح عن سنة 2013. وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية والجهات الرسمية المختصة.

(الدولار = 0.2818 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
 