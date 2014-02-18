أرباح العقارات المتحدة الكويتية تهبط 50% في 2013

الكويت 18 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنت اليوم الثلاثاء هبوط أرباح شركة العقارات المتحدة الكويتية 50 في المئة إلى 11.2 مليون دينار (39.7 مليون دولار) في 2013 مقابل 22.5 مليون دينار قبل عام.