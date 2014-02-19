ارتفاع طفيف في أرباح الوطنية للاتصالات الكويتية في 2013

الكويت 19 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت البيانات المالية التي أعلنتها شركة الوطنية للاتصالات الكويتية اليوم الأربعاء ارتفاعا طفيفا في أرباحها السنوية بلغت نسبته 0.8 في المئة.

وأوضحت الشركة المملوكة لكيوتل القطرية في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن أرباحها بلغت 76.1 مليون دينار (270 مليون دولار) في 2013 مقابل 75.5 مليون دينار في 2012 .

وأوصى مجلس إدارة الوطنية للاتصالات بتوزيع أرباح بقيمة 125 فلسا للسهم الواحد عن سنة 2013. وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية والجهات الرسمية المختصة.

وبلغ صافي ربح الشركة 18.4 مليون دينار في الربع الرابع من 2013 مقابل 12.6 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2012 وفقا لحسابات رويترز .