أعيان الكويتية تحقق طفرة في أرباحها السنوية في 2013
الكويت 20 فبراير شباط (رويترز) - حققت شركة أعيان للإجارة والاستثمار الكويتية طفرة في أرباحها السنوية في 2013 حيث قفزت إلى 19.3 مليون دينار (68.5 مليون دولار) مقابل 1.9 مليون دينار قبل عام.
وقالت الشركة التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتي تضررت كثيرا بسبب الأزمة العالمية في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت إن مجلس إدارتها أوصى بعدم توزيع أرباح عن سنة 2013.
(الدولار = 0.2818 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.