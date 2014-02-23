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أرباح بنك برقان الكويتي تهبط 64% في 2013

Sun Feb 23, 2014 10:53am GMT
 
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الكويت 23 فبراير شباط (رويترز) - هبطت أرباح بنك برقان الكويتي الذراع المصرفية لمجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) 64 بالمئة إلى 20.1 مليون دينار (71.4 مليون دولار) في 2013 من 55.6 مليون دينار في 2012.

وأوضح البنك في بيان نشر بلى موقع بورصة الكويت على الانترنت أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع سبعة فلوس نقدية للسهم الواحد وسبعة أسهم منحة لكل 100 سهم أرباحا عن 2013. والدينار الكويتي ألف فلس.

(الدولار = 0.2815 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 