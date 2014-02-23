أرباح بنك برقان الكويتي تهبط 64% في 2013

الكويت 23 فبراير شباط (رويترز) - هبطت أرباح بنك برقان الكويتي الذراع المصرفية لمجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) 64 بالمئة إلى 20.1 مليون دينار (71.4 مليون دولار) في 2013 من 55.6 مليون دينار في 2012.

وأوضح البنك في بيان نشر بلى موقع بورصة الكويت على الانترنت أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع سبعة فلوس نقدية للسهم الواحد وسبعة أسهم منحة لكل 100 سهم أرباحا عن 2013. والدينار الكويتي ألف فلس.