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ارتفاع طفيف في أرباح الاستثمارات الوطنية الكويتية

Mon Mar 17, 2014 12:26pm GMT
 
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الكويت 17 مارس آذار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية اليوم الإثنين أن شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية الذراع الاستثمارية لمجموعة الخرافي حققت ارتفاعا طفيفا في أرباحها السنوية إلى 6.15 مليون دينار (21.9 مليون دولار) في 2013 مقابل 6.1 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع خمسة فلوس لكل سهم أرباحا عن سنة 2013.

(الدولار = 0.281 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
 