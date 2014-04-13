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نمو صافي ربح بنك الكويت الوطني 3.2% في الربع/1

Sun Apr 13, 2014 6:11am GMT
 
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دبي 13 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن بنك الكويت الوطني أكبر مصرف تجاري في الكويت اليوم الأحد نمو صافي أرباحه في الربع الأول 3.2 بالمئة متجاوزا توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان للبورصة إن صافي الربح بلغ 83.9 مليون دينار (298.6 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى نهاية مارس اذار مقابل 81.3 مليون دينار قبل عام.

وكان خمسة محللين توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن يحقق البنك أرباحا فصلية صافية قدرها 80.70 مليون دينار.

(الدولار = 0.2810 دينار كويتي)

(إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير إيهاب فاروق)
 