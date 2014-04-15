أرباح ألافكو الكويتية تقفز لمثليها في الربع/2

القاهرة 15 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات الكويتية أن صافي الربح قفز لنحو مثليه في الربع الثاني من السنة المالية للشركة التي تبدأ في أكتوبر تشرين الأول.

وبلغ صافي الربح 4.22 مليون دينار (14.98 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقابل 2.04 مليون قبل عام.

وانخفضت أرباح الشركة 35 بالمئة في ستة أشهر إلى 8.574 مليون دينار من 13.189 مليون قبل عام.