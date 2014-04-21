صافي ربح زين الكويتية يرتفع 8% إلى 55.9 مليون دينار في الربع/1
الكويت 21 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة زين الكويتية للاتصالات اليوم الإثنين إنها ربحت 55.9 مليون دينار (198.5 مليون دولار) في الربع الأول من 2014 بزيادة ثمانية بالمئة عن أرباح الفترة المقابلة من العام الماضي.
وقال أسعد البنوان رئيس مجلس الإدارة في بيان تلقت رويترز نسخة منه إن إجمالي الإيرادات المجمعة بلغ 311.1 مليون دينار في الربع الأول من 299 مليون دينار قبل عام.
وأوضح أن قاعدة عملاء المجموعة شهدت نموا بنسبة خمسة بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 46.2 مليون.
(الدولار = 0.2816 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
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