مقدمة 1-صافي ربح زين الكويتية يرتفع 8% إلى 55.9 مليون دينار في الربع/1

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الكويت 21 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة زين الكويتية للاتصالات اليوم الإثنين إنها ربحت 55.9 مليون دينار (198.5 مليون دولار) في الربع الأول من 2014 بزيادة ثمانية بالمئة عن أرباح الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقال أسعد البنوان رئيس مجلس الإدارة في بيان تلقت رويترز نسخة منه إن إجمالي الإيرادات المجمعة بلغ 311.1 مليون دينار في الربع الأول من 299 مليون دينار قبل عام.

وأوضح أن قاعدة عملاء المجموعة شهدت نموا بنسبة خمسة بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 46.2 مليون.

وأفاد أن خدمات البيانات تشكل الآن 15 بالمئة من إجمالي إيرادات الخدمات المجمعة التي تحققها عمليات المجموعة دون احتساب خدمات القيمة المضافة وخدمات الرسائل القصيرة.

وقال سكوت جيجنهايمر الرئيس التنفيذي "خصصنا جانبا كبيرا من تركيزنا الآن على مناطق خدمات تكنولوجيا المعلومات في خريطة نمو عملياتنا التشغيلية وبالفعل نجحنا في أن نحرز تقدما ملحوظا في تنمية أعمالنا والاستفادة من نسب النمو الكبيرة في مجال نقل البيانات."

وقال "المؤشرات المالية لشركة زين الكويت مازالت تساهم بنسبة كبيرة في البيانات المالية المجمعة للمجموعة حيث رفعت الشركة حجم إيراداتها في الكويت لتصل إلى نحو 313.2 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت تسعة في المئة مقارنة مع 287.4 مليون دولار عن نفس الفترة."

وفي زين الكويت أيضا ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاكات لتصل إلى نحو 152.6 مليون دولار بزيادة قدرها 12 بالمئة في حين بلغت الأرباح الصافية 97.6 مليون دولار بزيادة ثمانية بالمئة.

وساهمت عمليات العراق بالحصة الأكبر في المؤشرات المالية الرئيسية للمجموعة عن فترة الربع الأول حيث رفعت الشركة حجم إيراداتها ثلاثة بالمئة إلى نحو 432.3 مليون دولار لتسهم بنسبة 40 بالمئة من الإيرادات المجمعة للمجموعة.

وعن عمليات زين السعودية عبر جيجنهايمر عن تفاؤله بالمؤشرات الإيجابية التي حققتها الشركة عن هذه الفترة وقال "نجحت زين السعودية في تقليص صافي الخسائر بشكل كبير خلال فترة الربع الأول وقد أحرزت خطوات مهمة نحو تحقيق أهدافها التشغيلية والتجارية ولدينا تفاؤل كبير بعبور هذه المرحلة بمؤشرات إيجابية على كافة المؤشرات المالية."