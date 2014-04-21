انخفاض خسائر بنك وربة الكويتي إلى 162 ألف دينار في الربع/1
الكويت 21 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن بنك وربة الكويتي الإسلامي تراجع خسائره في الربع الأول من العام إلى 162 ألف دينار (575 ألف دولار) من 1.5 مليون دينار قبل عام.
وأظهرت النتائج التي نشرها موقع بورصة الكويت على الانترنت أن خسارة السهم تقلصت إلى 0.16 فلس مقابل 1.5 فلس قبل عام. والدينار الكويتي ألف فلس.
(الدولار = 0.2816 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
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