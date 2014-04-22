مقدمة 1-نمو صافي ربح الوطنية للاتصالات الكويتية 1.5% في الربع/1

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دبي 22 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت شركة الوطنية للاتصالات الكويتية اليوم الثلاثاء نمو صافي أرباحها 1.5 بالمئة في الربع الأول من العام مع تحسن الإيرادات من وحداتها الخارجية وهو ما ساهم في التعويض عن التراجع في سوقها المحلية.

وقالت الوطنية للاتصالات التابعة لشركة أريد القطرية في بيان إنها حققت صافي ربح قدره 19.8 مليون دينار (70.3 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 من مارس آذار ارتفاعا من 19.5 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوقعت المجموعة المالية-هيرميس أرباحا فصلية لوطنية قدرها 19.9 مليون دينار.

وكانت الشركة أعلنت هبوط أرباحها في سبعة من التسعة أرباع المنصرمة. وجاءت الزيادة الطفيفة في أرباح الربع الأول من العام رغم هبوط صافي ربح الوطنية من أنشطتها المحلية بأكثر من الثلثين إلى 2.9 مليون دينار وتتنافس الشركة في سوق الكويت مع زين ووحدة الاتصالات السعودية فيفا.

ولدى الوطنية أيضا أنشطة في الجزائر وتونس والمالديف والأراضي الفلسطينية ووازنت تلك الأنشطة جزئيا الضعف في السوق المحلية.

وبلغ صافي الربح الفصلي للوحدة التونسية العائد إلى الوطنية 5.8 مليون دينار ارتفاعا من 3.8 مليون دينار في الربع الأول من 2013 بينما قفزت الأرباح المتحققة من الوحدة الجزائرية 16 في المئة إلى 8.6 مليون دينار.

وقلصت الوحدة الفلسطينية صافي خسائرها قليلا إلى 0.6 مليون دينار بينما تحولت وحدة المالديف إلى تحقيق ربح بلغ قدره 0.2 مليون دينار.

وبلغت إيرادات الوطنية في الربع الأول 182.7 مليون دينار بزيادة قدرها 0.8 في المئة عن الفترة نفسها من 2013.