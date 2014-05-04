أرباح الخليج للتأمين الكويتية ترتفع 33% في الربع/1
الكويت 4 مايو أيار (رويترز) - قالت الخليج للتأمين الكويتية اليوم الأحد إن أرباحها الفصلية ارتفعت 33.2 بالمئة إلى ثلاثة ملايين دينار (10.6 مليون دولار) في الربع الأول من 2014 مقارنة بها قبل عام.
وقال بيان أصدرته الشركة اليوم وحصلت رويترز على نسخة منه إن إجمالي الاقساط المكتتبة بلغ 79.5 مليون دينار في 31 مارس آذار بزيادة سبعة بالمئة على أساس سنوي.
(الدولار = 0.2816 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
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