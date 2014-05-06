البنك التجاري الكويتي يحقق طفرة في أرباحه الفصلية في الربع/1

الكويت 6 مايو أيار (رويترز) - حقق البنك التجاري الكويتي طفرة في أرباحه الفصلية في الربع الأول من العام الحالي إلى 5.4 مليون دينار (19.2 مليون دولار) مقابل 770 ألف دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت النتائج التي أعلنها البنك في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن ربحية السهم الواحد بلغت 3.9 فلس في الربع الأول مقارنة مع 0.5 فلس في الفترة المقابلة من العام الماضي. والدينار ألف فلس.