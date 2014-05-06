مقدمة 1-البنك التجاري الكويتي يجنب 19 مليون دينار مخصصات في الربع/1

(لإضافة بيان البنك وتفاصيل)

الكويت 6 مايو أيار (رويترز) - قال البنك التجاري الكويتي اليوم الثلاثاء إنه جنب 19 مليون دينار (67.6 مليون دولار) كمخصصات احترازية مقابل محفظتي القروض والاستثمار خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال البنك في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إنه حقق أرباحا تشغيلية قبل استقطاع المخصصات بلغت 24.6 مليون دينار عن الربع الأول لعام 2014 "وتم تخصيص الجزء الأكبر من هذه الأرباح (حوالي 19 مليون دينار) كمخصصات محددة ومخصصات تقديرية احترازية مقابل محفظتي القروض والاستثمار."

وأوضحت النتائج التي أعلنها البنك في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت اليوم أنه حقق طفرة في أرباحه الفصلية في الربع الأول من العام الحالي إلى 5.4 مليون دينار (19.2 مليون دولار) مقابل 770 ألف دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت ربحية السهم الواحد 3.9 فلس في الربع الأول مقارنة مع 0.5 فلس في الفترة المقابلة من العام الماضي. والدينار ألف فلس.

وطبقا للبيان الصحفي فقد بلغ إجمالي المخصصات المحتفظ بها لدى البنك 130.4 مليون دينار بنهاية الربع الأول من 2014 لتصل نسبة المخصصات المتوافرة مقابل الأصول المتعثرة إلى 335 في المئة بعد أن كانت 92 في المئة في نهاية 2011 و169 في المئة في نهاية 2012 و367 في المئة في نهاية 2013.

وأكد البنك أن هذه النسبة تعد من "الأفضل على مستوى الجهاز المصرفي في دولة الكويت وتفوق المعدل في الجهاز المذكور."

وأضاف "يأتي تعزيز المخصصات كما جاء أعلاه في ضوء السياسة التحفظية التي ينتهجها البنك نحو بناء قاعدة متينة من المخصصات ومعالجة فاعلة تجاه أي مشاكل خاصة بمحفظتي القروض والإستثمار."