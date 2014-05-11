أرباح كامكو الكويتية ترتفع 21% في الربع/1

الكويت 11 مايو أيار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة مشاريع الكويت القابضة لإدارة الأصول (كامكو) اليوم الأحد ارتفاع أرباحها الفصلية 21 في المئة في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس آذار الماضي.

وأوضحت البيانات أن الشركة ربحت 853 ألف دينار (ثلاثة ملايين دولار) في الربع الأول من 2014 مقابل 703 آلاف دينار قبل عام.