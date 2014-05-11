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صافي ربح أمريكانا الكويتية يرتفع 10% إلى 18.1 مليون دينار في الربع/1

Sun May 11, 2014 11:41am GMT
 
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الكويت 11 مايو أيار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية اليوم الأحد أن صافي ربح أمريكانا الكويتية ارتفع 10 في المئة إلى 18.1 مليون دينار (64.5 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي مقابل 16.4 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت النتائج التي أعلنتها الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن ربحية السهم الواحد ارتفعت إلى 46.3 فلس في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس آذار الماضي مقابل 41.9 فلس في الفترة المناظرة من العام الماضي.

والدينار ألف فلس.

(الدولار = 0.2807 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
 