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أرباح بوبيان للبتروكيماويات الكويتية ترتفع 4% في 2013-2014

Mon May 12, 2014 10:44am GMT
 
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الكويت 12 مايو أيار (رويترز) - ارتفعت أرباح شركة بوبيان للبتروكيماويات الكويتية 4.2 في المئة في سنتها المالية المنتهية في 30 ابريل نيسان الماضي إلى 27.3 مليون دينار (97.1 مليون دولار) مقابل 26.2 مليون دينار قبل عام.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع 45 فلسا نقدا لكل سهم وخمسة أسهم منحة لكل 100 سهم أرباحا عن السنة المالية المنتهية في 30 ابريل نيسان الماضي.

(الدولار = 0.2812 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
 