Tue 8 Aug 2017 | 23:30 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

أرباح نفائس الكويتية تقفز 167% في الربع/1

Tue May 13, 2014 6:28am GMT
 
[-] نص [+]

الكويت 13 مايو أيار (رويترز) - قفزت أرباح شركة نفائس القابضة الكويتية 167 في المئة إلى أربعة ملايين دينار (14.2 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي مقابل 1.5 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت النتائج التي نشرت في بيان على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن ربحية السهم الواحد بلغت 9.7 فلس في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس آذار الماضي مقابل 3.7 فلس في الفترة المناظرة من العام الماضي.

والدينار ألف فلس.

(الدولار = 0.2812 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير إيهاب فاروق)
 