أرباح نفائس الكويتية تقفز 167% في الربع/1

الكويت 13 مايو أيار (رويترز) - قفزت أرباح شركة نفائس القابضة الكويتية 167 في المئة إلى أربعة ملايين دينار (14.2 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي مقابل 1.5 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت النتائج التي نشرت في بيان على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن ربحية السهم الواحد بلغت 9.7 فلس في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس آذار الماضي مقابل 3.7 فلس في الفترة المناظرة من العام الماضي.